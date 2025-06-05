Россиянам сообщат о ближайшем бомбоубежище через «Госуслуги»

В МЧС намерены разместить информацию о бомбоубежищах на «Госуслугах»

Россияне смогут узнать, где находится самое близкое убежище гражданской обороны, на «Госуслугах», заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов. Его слова на совещании в Общественной палате приводит «Парламентская газета».

По словам чиновника, эту систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — сказал Старовойтов.

Он добавил, что там же хотят разместить информацию о местах сбора в случае эвакуации. Сейчас регионы наполняют нужными сведениями «цифровые контуры», а запустить систему могут до конца 2025 года.

В апреле в Екатеринбурге экстренно эвакуировали и увели в бомбоубежище работников оборонного завода «Уралтрансмаш». Один из сотрудников предприятия отметил, что их всех попросили выйти из цехов. Работникам показали, где находится бомбоубежище. Во время эвакуации многие стали звонить родственникам. Руководство предприятия объяснило, что на территории завода проходили учения.

Ранее в Мурманске начали продавать места в бомбоубежище с магазином.