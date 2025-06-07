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В Подмосковье произошел взрыв на горящем складе

В подмосковном Пушкино произошел взрыв на горящем складе

На складе в подмосковном городе Пушкино произошли пожар и взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации МЧС России, пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. В министерстве заявили, что площадь возгорания уточняется. В тушении принимают участие свыше 50 специалистов и 12 единиц техники.

7 июня в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами, ему оказывается необходимая помощь.

4 июня в бизнес-центре Санкт-Петербурга людей эвакуировали из-за возгорания лифта. В МЧС рассказали, что причиной случившегося стало возгорание лифтового оборудования. Во время пожара никто не пострадал.

Ранее в Красноярске произошел пожар на хлебопекарном предприятии.

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