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В Петербурге бизнес-центр эвакуировали из-за загоревшейся шахты лифта

В бизнес-центре Петербурга загорелась шахта лифта
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В бизнес-центре Санкт-Петербурга людей эвакуировали из-за возгорания лифта. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в здании на улице Седова. На кадрах с места инцидента заметно, что огонь охватил нижнюю часть лифта около дверей.

Как рассказали в МЧС, причиной произошедшего стало возгорание лифтового оборудования. Во время пожара никто не пострадал.

По словам очевидцев, в бизнес-центре они не слышали сигнализации. Тем не менее, работники быстро разблокировали все двери и помогли людям безопасно покинуть здание.

25 мая в Московской области загорелся торговый центр. Пожар зафиксировали на втором этаже в павильоне с хозтоварами, после чего огонь распространился на другие объекты. В результате пожар охватил 400 квадратных метров.

По словам очевидцев, дым был виден на несколько километров. Вокруг торгового центра было много людей, но паники не было.

Ранее петербуржец распылил на глухонемых перцовый баллончик в лифте.

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