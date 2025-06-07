На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в торговле людьми Эндрю Тейта лишили прав в Румынии

Румынская полиция лишила прав обвиняемого в торговле людьми блогера Эндрю Тейта
close
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Бывший кикбоксер и блогер Эндрю Тейт был лишен водительских прав в Румынии на несколько месяцев из-за превышения скорости почти в четыре раза. Об этом сообщает телеканал Digi24.

По информации СМИ, 7 июня полиция зафиксировала, что автомобиль Тейта двигался со скоростью 196 км/ч в зоне, где ограничение составляет 50 км/ч, на национальной дороге 7 в уезде Вылча. Отмечается, что это не первое нарушение правил дорожного движения со стороны 38-летнего американо-британского гражданина, проживающего в Брашове.

В результате нарушения Тейт был оштрафован на 1822 лея (примерно $400) и лишен водительского удостоверения на 120 дней.

Уточняется, что Тейт был остановлен в муниципалитете Рымнику-Вылча в рамках полицейской операции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением скорости.

В декабре 2023 года братья Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Румынии по обвинениям в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. После непродолжительного содержания под стражей, им была изменена мера пресечения на домашний арест, а затем — на судебный контроль с запретом на выезд из страны. В августе 2024 года в рамках нового расследования были проведены обыски и задержания братьев. Эндрю Тейт был повторно помещен под домашний арест, а Тристан Тейт — под судебный контроль. В январе 2025 года и Эндрю Тейт перевели под судебный контроль. Запрет на выезд был снят в конце февраля, и братья покинули Румынию на частном самолете, отправившись в США. Однако в марте они вернулись для предоставления показаний в рамках следствия.

Ранее участник реалити-шоу MTV Чоппер был арестован за сутенерство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами