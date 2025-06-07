Обвиняемого в торговле людьми Эндрю Тейта лишили прав в Румынии

Бывший кикбоксер и блогер Эндрю Тейт был лишен водительских прав в Румынии на несколько месяцев из-за превышения скорости почти в четыре раза. Об этом сообщает телеканал Digi24.

По информации СМИ, 7 июня полиция зафиксировала, что автомобиль Тейта двигался со скоростью 196 км/ч в зоне, где ограничение составляет 50 км/ч, на национальной дороге 7 в уезде Вылча. Отмечается, что это не первое нарушение правил дорожного движения со стороны 38-летнего американо-британского гражданина, проживающего в Брашове.

В результате нарушения Тейт был оштрафован на 1822 лея (примерно $400) и лишен водительского удостоверения на 120 дней.

Уточняется, что Тейт был остановлен в муниципалитете Рымнику-Вылча в рамках полицейской операции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением скорости.

В декабре 2023 года братья Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Румынии по обвинениям в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. После непродолжительного содержания под стражей, им была изменена мера пресечения на домашний арест, а затем — на судебный контроль с запретом на выезд из страны. В августе 2024 года в рамках нового расследования были проведены обыски и задержания братьев. Эндрю Тейт был повторно помещен под домашний арест, а Тристан Тейт — под судебный контроль. В январе 2025 года и Эндрю Тейт перевели под судебный контроль. Запрет на выезд был снят в конце февраля, и братья покинули Румынию на частном самолете, отправившись в США. Однако в марте они вернулись для предоставления показаний в рамках следствия.

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