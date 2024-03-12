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В Румынии повторно задержали блогера Эндрю Тейта и его брата, подозреваемых в работорговле

Блогер Эндрю Тейт и его брат задержаны в Румынии по обвинению в торговле людьми

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Alex Nicodim/IMAGO/Global Look Press

Британская интернет-знаменитость Эндрю Тейт был задержан в Румынии вместе со своим братом, на родине их обвиняют в серии тяжких преступлений. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление пресс-секретаря блогера.

Братья Тейт были задержаны 11 марта в Бухаресте по выданному магистратским судом в Лондоне ордером на арест. В течение ближайших 24 часов 37-летний Эндрю и его брат Тристан будут находиться за решеткой, пока решается вопрос об их экстрадиции в Великобританию. Там они обвиняются в создании организованной преступной группировки, торговле людьми, нескольких изнасилованиях, а также сексуальной эксплуатации девушек для изготовления порнографических материалов. Разбирательство началось в Великобритании в 2012-2015 годах после того, как четыре женщины обвинили блогера в сексуальном и физическом насилии. Однако в итоге власти решили не привлекать его к ответственности.

«Четыре года спустя нам сообщили, что власти Великобритании не будут преследовать его в судебном порядке», — пожаловались жертвы насилия на странице своей кампании.

Пресс-секретарь Эндрю Тейта заявил, что братья, имеющие двойное гражданство Великобритании и США, отвергают обвинения и «выражают глубокое разочарование тем, что такие серьезные обвинения воскрешаются без существенных новых доказательств». В своих постах блогер и бывший кикбоксер радикально высказывался о феминизме и сексе, осуждал страны Запада. Он был арестован под Бухарестом в декабре 2022 года вместе со своим братом и двумя местными жительницами. Затем они были переведены под домашний арест. Позже им разрешили передвигаться по Бухаресту и ближайшему уезду. Дело возобновилось на прошлой неделе после того, как женщины, обвиняющие Тейта в преступлениях, получили информацию о том, что он может планировать побег из Румынии.

Скандальный блогер неоднократно заявлял, что в румынских прокуроров нет доказательств его вины и что он стал жертвой политического заговора. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсети X. Ранее Тейт был заблокирован на различных интернет-платформах за выражение женоненавистнических взглядов и разжигание ненависти.

Ранее ютубера Евгения Егорова задержали за развратные действия после жалобы Мизулиной.

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