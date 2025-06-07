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Пожарный поезд подключили к тушению пожара под Нижним Новгородом

Пожарный поезд направили тушить горящие емкости с битумом в нижегородском Кстово
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МЧС РФ

Пожарный поезд направился в промышленную зону города Кстово Нижегородской области, где горят емкости с битумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со станции Зелецино на место выдвинулся пожарный поезд.

К тушению возгорания привлечено более 70 человек и 26 единиц техники.

В понедельник, 2 июня, на территории Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ») в Нижегородской области произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Возгорание грузового автомобиля с цистерной случилось в цеху, где хранились химические вещества. Один из работников получил ожоги 10% поверхности тела. Государственная инспекция труда начала расследование, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. По информации управления МЧС по Нижегородской области, пожар, распространившийся на площади в 75 кв. м, затронул не только грузовик, но и кровлю цеха.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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