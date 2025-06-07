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В промзоне Нижегородской области потушили открытый огонь

МЧС: в промзоне под Кстово ликвидировано открытое горение

В Нижегородской области потушили открытый огонь в промзоне деревни Опалиха под Кстово. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По его данным, открытое горение ликвидировали на площади в 4 тыс. кв. м. В результате возгорания две емкости с битумом были полностью уничтожены, еще одна была повреждена. При пожаре никто не пострадал.

Возгорание на территории промышленного предприятия началось днем. Там загорелись установки по производству битума общим объемом 200 куб. м. К месту ЧП направили пожарный поезд, а также свыше 70 специалистов и 26 единиц техники. Во время пожара в промзоне произошел разлив битума на площади 100 кв. м.

В понедельник, 2 июня, на территории Заволжского моторного завода в Нижегородской области тоже произошло возгорание, в результате которого пострадал один человек. Грузовик с цистерной загорелся в цеху, где хранились химические вещества. Один из работников получил ожоги 10% поверхности тела.

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