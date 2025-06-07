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В загоревшейся промзоне в Нижегородской области произошел разлив битума

В загоревшейся промзоне под Кстовым произошел разлив битума на 100 кв. м

В деревне Опалиха Кстовского района Нижегородской области горят емкости с битумом, произошел разлив на 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, пожар возник на территории промышленного предприятия. Там горят установки по производству битума общим объемом 200 кубометров. К месту был направлен пожарный поезд.

В тушении принимают участие свыше 70 специалистов и 26 единиц техники.

Как заявили в пресс-службе прокуратуры региона, кстовский городской прокурор Олег Купцов выехал на место происшествия. Прокуратура района на месте контролирует действия экстренных служб по ликвидации последствий возгорания.

7 июня в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами, ему оказывается необходимая помощь.

Ранее в Красноярске произошел пожар на хлебопекарном предприятии.

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