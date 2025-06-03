В Нижегородской области на территории моторного завода загорелась фура

В Нижегородской области рванул грузовик с цистерной на территории завода

На территории Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ») в Нижегородской области произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной инспекции труда Нижегородской области.

По данным ведомства, возгорание грузового автомобиля с цистерной произошло 2 июня 2025 года в цеху, где хранились химические вещества. По предварительным данным, работник получил ожоги 10% поверхности тела.

Государственная инспекция труда проводит расследование, выясняются причины и обстоятельства происшествия. Ведомство ожидает официальных сообщений от работодателя и медицинского учреждения, где находится пострадавший.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, пожар, распространившийся на 75 квадратных метров, затронул не только грузовик, но и кровлю цеха. Пожарные подразделения в настоящее время ликвидируют возгорание.

Заволжский моторный завод, основанный в 1956 году как филиал ГАЗа, является одним из ведущих предприятий региона, специализирующимся на производстве двигателей. Подробности о характере химических веществ, присутствовавших в цеху, и о состоянии пострадавшего пока не разглашаются.

Накануне пожар произошел в поселке Янино Ленинградской области. Огонь охватил ангары с лакокрасочной продукцией и распространился на площади 800 квадратных метров. Пожару присвоили ранг №2.

Ранее в Камчатском крае произошел крупный пожар на рыбокомбинате.