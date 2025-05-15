Петербургский самокатчик сбил четырехлетнего ребенка и отправил его в больницу

78.ru: в Петербурге ребенок попал в больницу после столкновения с самокатчиком

В Петербурге самокатчик сбил малолетнего и отправил его в больницу с травмами. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел у дома №3 по проспекту Маршала Блюхера. Ребенок получил множественные ушибы мягких тканей головы и ног, когда его сбил неизвестный на самокате.

После происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Екатеринбурге автомобиль снес самокатчика и попал на видео. Как рассказали очевидцы, врезавшийся в молодого человека водитель скрылся с места происшествия. Юношу госпитализировали с переломом ноги.

Ранее в Петербурге велосипедист сбил девочку, проехался по ней и попал на видео.