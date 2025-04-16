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Красноярцы на электросамокате «снесли» девушку на тротуаре, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как электросамокатчики сбили девушку на тротуаре
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Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске двое мужчин на электросамокате врезались в девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Самокатчик снес девушку на Татышеве. У пострадавшей открытый перелом руки. Пацаны летели вдвоем на одном самокате по плотно забитой дорожке, сбили пешехода на роликах и уехали», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины на электросамокате врезаются в девушку, которая идет по тротуару. Кроме того, после произошедшего нарушители скрылись с места столкновения.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителей. Пострадавшую госпитализировали.

До этого сообщалось, что во Владивостоке родители уговорили ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом. На записи с камер видеонаблюдения видно, что в момент столкновения с автомобилем за рулем мотоцикла был мужчина, а школьник был пассажиром. Правоохранители вынесли нарушителю определение об административном правонарушении по нескольким статьям.

Ранее хоккеист «Витязя» сломал ворота ЖК и помочился на машины.

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