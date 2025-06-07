В России проведут эксперимент по легализации гостевых домов

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Эксперимент по легализации гостевых домов пройдет в ряде регионов РФ. Он начентся 1 сентября 2025 года и продлится по 31 декабря 2027 года.

Эксперимент будет проходить в Республике Алтай, Дагестане, Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях. Также в него попали Севастополь и территория Сириус.

Законопроект определяет классификацию гостевого дома, а также услуги и требования к нему.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе открытого диалога с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым ранее заявила, что проведение двухлетнего эксперимента по работе гостевых домов избыточно, и призывал ускорить их легализацию. Она отметила, что снять номер в гостинице могут далеко не все россияне, а гостевые дома удобны для семей с детьми и развитие в этом направлении может помочь внутреннему туризму.

Ранее Мишустин призвал развивать туризм на Северном Кавказе.