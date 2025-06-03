Матвиенко призвала ускорить процесс легализации гостевых домов

Проведение двухлетнего эксперимента по работе гостевых домов избыточно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе открытого диалога с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает ТАСС.

«Заканчивайте вы экспериментировать там, где это не надо. Принимайте решение и давайте развивать эти гостевые дома», — сказала она, отметив, что эту тему можно «отработать» и уже через год дать право всем по единым правилам использовать соответствующую туристическую инфраструктуру.

Она отметила, что снять номер в гостинице могут далеко не все россияне, а гостевые дома удобны для семей с детьми и развитие в этом направлении может помочь внутреннему туризму.

В конце мая Госдума приняла законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Он должен пройти с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Совет Федерации может обсудить документ на заседании 4 июня.

Ранее Мишустин призвал развивать туризм на Северном Кавказе.