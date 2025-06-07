На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В промзоне Нижегородской области вспыхнула установка по производству битума

В промзоне города Кстово произошло возгорание

В Нижегородской области загорелась промзона в городе Кстово. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, там вспыхнула установка по производству битума.

В понедельник, 2 июня, на территории Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ») в Нижегородской области произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Возгорание грузового автомобиля с цистерной случилось в цеху, где хранились химические вещества. Один из работников получил ожоги 10% поверхности тела. Государственная инспекция труда начала расследование, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. По информации управления МЧС по Нижегородской области, пожар, распространившийся на площади в 75 кв. м, затронул не только грузовик, но и кровлю цеха.

Заволжский моторный завод, основанный в 1956 году как филиал ГАЗа, является одним из ведущих предприятий региона, специализирующимся на производстве двигателей.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами