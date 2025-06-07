В промзоне Нижегородской области вспыхнула установка по производству битума

В Нижегородской области загорелась промзона в городе Кстово. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, там вспыхнула установка по производству битума.

В понедельник, 2 июня, на территории Заволжского моторного завода (ПАО «ЗМЗ») в Нижегородской области произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Возгорание грузового автомобиля с цистерной случилось в цеху, где хранились химические вещества. Один из работников получил ожоги 10% поверхности тела. Государственная инспекция труда начала расследование, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. По информации управления МЧС по Нижегородской области, пожар, распространившийся на площади в 75 кв. м, затронул не только грузовик, но и кровлю цеха.

Заволжский моторный завод, основанный в 1956 году как филиал ГАЗа, является одним из ведущих предприятий региона, специализирующимся на производстве двигателей.

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