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В России взлетел спрос на коллекторов

«Известия»: спрос на коллекторов в России вырос в два раза в 2024 году
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Depositphotos

Спрос на услуги коллекторов в России вырос вдвое по итогам 2024 года относительно показателей 2023 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК.

В январе — марте 2025 года спрос продолжил расти — число вакансий в области взыскания долгов за тот период выросло на 25%, уточнили в рекрутинговом сервисе SuperJob. Зарплаты коллекторов в России за последний год выросли на 9% и составили в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего таких работников ищут Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Саратове и Кургане. При этом спрос на такие вакансии выше у женщин нежели мужчин.

В первой половине марта банк Синара представил результаты исследования, согласно которым более половины россиян — 55% — готовы перейти на обслуживание в новый банк за более интересными предложениями по дебетовым и кредитным картам.

Работа мобильного приложения, вежливость сотрудников, выгодные программы лояльности, репутация банка — основные драйверы выбора нового финансового партнера у карточных клиентов. Для 6% опрошенных важным критерием для смены банка будет наличие платежного стикера у него.

Ранее сообщалось, что банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам.

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