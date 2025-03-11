Банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам

В 2024 году объем проблемной ипотечной задолженности, переданной банками коллекторским агентствам, увеличился более чем в три раза, достигнув 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ).

Речь идет о проблемных кредитах, которые финансовые организации передали профессиональным взыскателям через сделки цессии, то есть путем переуступки прав требования.

Согласно материалу РБК, в 2023 году объем подобных продаж достигал 1,2 млрд рублей. Доля ипотечных долгов в общем объеме задолженности, переданной коллекторам, также увеличивается: если в 2023 году она составляла 0,5%, то в 2024 году выросла до 1,2%. По оценкам ПКБ, общий объем банковской цессии в 2024 году составил 337,1 млрд рублей.

По данным РБК, банки не только увеличили объемы продажи проблемной ипотеки, но и начали передавать ее коллекторам раньше: средний срок просрочки на момент продажи долга сократился до 761 дня (чуть более двух лет) по сравнению с 1389 днями (3,8 года) в 2023 году. При этом стоимость таких долгов, согласно данным ПКБ, возросла — с 39,2% до 48,7% от общей суммы задолженности.

В декабре 2024 года РБК со ссылкой на подсчеты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщало, что средняя сумма задолженности россиян перед коллекторами упала ниже 200 тысяч рублей и составила 196 тысяч рублей, что на 6,7% меньше по сравнению с 2023 годом.

Ранее россияне начали обращаться в банки за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах».