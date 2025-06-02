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Общество
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В США задержали неизвестного, бросившего коктейль Молотова в произраильских демонстрантов

Полиция Колорадо задержала подозреваемого в нападении на демонстрантов
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Shutterstock

В американском штате Колорадо полицейские задержали подозреваемого в нападении на поддерживающих Израиль демонстрантов в городе Боулдер. Пресс-конференция начальника местного отделения полиции Стивена Редферна транслируется на странице ведомства в соцсети X.

По его словам, личность задержанного еще не установили. Он получил легкие ранения, его доставили в медучреждение. Центр Боулдера пока остается перекрытым, поскольку правоохранители должны убедиться в том, что возвращение туда безопасно.

Директор ФБР Каш Патель назвал случившееся «целенаправленной террористической атакой».

До этого телеканал CBS передал, что нападение произошло во время марша в память об израильских заложниках, находящихся в плену в секторе Газа. Демонстранты остановились около здания местного суда, чтобы провести видеосъемку, и в этот момент неизвестный мужчина бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В результате его действий пострадали несколько человек, их срочно отправили в больницу.

Ранее американца заподозрили в намерении взорвать дипмиссию США в Израиле.

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