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В Германии судят Санта-Клауса, который отхлестал четырехлетнего мальчика еловыми ветками

Daily Mail: в Германии мужчина в костюме Санты ударил ребенка веткой и оказался в суде
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Global Look Press

В Германии судят Санта-Клауса, который отхлестал четырехлетнего мальчика еловыми ветками, пишет Daily Mail.

В Германии разбирается судебное дело: 62-летний мужчина, работавший на рождественской ярмарке в Штральзунде в костюме Санта-Клауса, обвиняется в нападении на четырехлетнего мальчика. Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда ребенок вместе с 38-летней матерью посещал праздничное мероприятие.

По версии обвинения, конфликт начался, когда мальчик назвал Санту «тупым» и показал ему язык. В ответ мужчина, как утверждается, ударил ребенка еловой веткой по лицу и телу. Сам подозреваемый отрицает эти обвинения, называя их «чепухой». По его словам, он лишь «шлепнул» ребенка по попе, что не повлекло серьезных последствий.

После инцидента мужчина прекратил работать на рождественских ярмарках. В интервью газете он заявил, что был «шокирован» тем, как развернулись события.

Суд назначил слушание по делу на 26 июня. Если обвинения подтвердятся, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы или значительный штраф.

Ранее пьяный мужчина купил огромного надувного Санта-Клауса за $1200 и разозлил жену.

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