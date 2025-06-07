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Суд арестовал активы главы совета директоров «Вымпелкома» на 1,6 млрд рублей

Суд арестовал активы главы совета директоров «Вымпелкома» Торбахова
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Shutterstock

Арбитражный суд Брянской области наложил арест на имущество председателя совета директоров ПАО «Вымпелком» Александра Торбахова на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Арест наложен в рамках дела о банкротстве ООО «Унечский завод тугоплавких металлов». После банкротства завода в 2021 году его имущество было реализовано, однако эти средства оказались недостаточными для покрытия долгов. Конкурсный управляющий выступил с требованием привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших должника. Среди них был Торбахов. Размер субсидиарной ответственности составляет 1,6 млрд рублей.

Накануне сообщалось, что простаивающий несколько лет автомобильный завод «Ставрополь Авто» продан частному инвестору за 2,2 млрд рублей. Предприятие принадлежало крупному карачаево-черкесскому предпринимателю Хаджи-Мурату Дереву, который сейчас находится в бегах. По данным инсайдеров, на площадке могут организовать сборку электромобилей «Атом».

Ранее «Химки» начали процедуру банкротства.

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