«Химки» начали процедуру банкротства

Футбольный клуб «Химки», приостановивший свою деятельность, запустил процедуру банкротства. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Согласно поданным документам, в качестве причины банкротства клуб обозначил «неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Ранее «Зенит» объявил об уходе воспитанника «Спартака».