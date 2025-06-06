Автозавод Хаджи-Мурата Дерева «Ставрополь Авто» ушел с молотка

Простаивающий несколько лет автомобильный завод «Ставрополь Авто» продан частному инвестору за 2,2 млрд рублей. Предприятие принадлежало крупному карачаево-черкесскому предпринимателю Хаджи-Мурату Дереву, который сейчас находится в бегах. По данным инсайдеров, на площадке могут организовать сборку электромобилей «Атом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России продали автозавод »Ставрополь Авто», сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Единственное в Стравопрольском крае предприятие по производству машин приобрел индивидуальный предприниматель (ИП) Владимир Арустамов за 2,2 млрд рублей.

Одновременно с ним за лот боролся ООО «Фаворит» из Краснодара, предложивший 1,6 млрд рублей.

Примечательно, что завод пытались продать в течение нескольких лет. Так, в 2022 году его пытались реализовать на торгах за 5,5 млрд рублей,

а в январе 2025 года — уже за 2,5 млрд рублей.

Впоследствии стоимость продолжила падать каждую неделю из-за отсутствия заявок.

По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», покупатель завода Владимир Арустамов может быть связан с «Ростехом».

«ИП Владимир Арустамов занимается недвижимостью. Он же работает в интересах московского ООО «Ценстройинвест», которое тоже занимается недвижимостью. Оно же состоит в родственных связях с АО «Технодинамика», и тут уже начинается серьезная история: учредители этого АО скрыты, ибо попали под санкции», — говорится в публикации паблика.

Отмечается, что АО «Технодинамика» входит в структуры госкомпании с крупной долей.

Завод с уголовным прошлым

«Ставрополь Авто», наряду с автозаводом «Дервейс» в Черкесске, входил в обширную бизнес-империю известного в Карачаево-Черкесии бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева. Стройка «Ставрополь Авто» началась в 2013 году, а с 2017 года на заводе уже выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5. Мощности предприятия на тот момент составляли 100 тыс. машин в год. Для дистрибуции на российском рынке был создан отдельный бренд — Hower.

В 2018 году работа предприятия была приостановлена.

Причиной стали налоговые проверки, которые впоследствии переросли в уголовное дело против владельца заводов. Сейчас Хаджи-Мурат Дерев находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному в связи с уклонением от уплаты налогов.

Следствие обвинило его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следователей, завод направлял ложные данные о праве на налоговый вычет НДС. Сумма сокрытых налогов составляет порядка 319 млн рублей. По некоторым данным, бизнесмен мог бежать вместе с семьей от российского правосудия в Лондон.

С августа 2020 года компания «Ставрополь Авто» находилась в стадии ликвидации, а имущество завода позднее неоднократно выставляли на торги.

Что будет с заводом

Интерес в приобретении площадки неоднократно проявляли власти региона. В январе 2025-го губернатор Ставрополья Владимир Владимиров говорил о планах по созданию новых мощностей индустриального парка спортивной команды «КамАЗ-Мастер» на площадке.

После продажи завода глава региона выразил надежду «на конструктивное партнерство» по его развитию.

«Для Ставрополья важно, чтобы площадка сохранила свой промышленный профиль.

Очередной жилкомплекс здесь не нужен. И мы будем содействовать тому, чтобы здесь появилось современное производство. От автомобильной промышленности до высоких технологий», — написал он в своем Telegram-канале.

Владимиров добавил, что прилегающий к бывшему заводу участок все еще рассматривают как будущий краевой индустриальный парк для создания высокотехнологических производств. Источники авторов инсайдерского Telegram-канал No Limits утверждают, что

мощности площадки могут быть использованы под производство электромобилей российского стартап-проекта «Атом».

«Газета.Ru» отправила запрос в «Ростех» и «Атом», однако компании эту информацию не прокомментировали. Автоэксперт Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что на заводе разместят производство спецтехники. Однако для «Атома» эта площадка также была бы предпочтительной, считает он.

close Российский автомобиль «Атом» РИА Новости

«С точки зрения локации, для «Атома» ставропольский завод — это неплохая история. Относительно недалеко находится портовая инфраструктура и железнодорожное сообщение. В плане логистики это место выигрывает даже у Калининграда. Для «Атома» Ставрополь будет выгоднее, чем Москва, где все дороже. Также в столице есть завод «Москвич», который в принципе забрал на себя все, что мог», — пояснил он.

При этом у автозавода есть проблемы с трудовыми ресурсами. По словам Мосеева, работники уже успели переместиться в Тольятти, Петербург, Калугу и т. д.

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков заявил, что на заводе потенциально можно перезапустить производство автомобилей. Однако эксперт усомнился в целесообразности покупки этой площадки.

«Пока не очень понятно, зачем выкупать именно этот завод под выпуск автомобилей, поскольку у нас другие предприятия стоят, мягко говоря, не очень загруженные.

Завод — это не только стены и железо внутри, но еще и люди.

И у нас остались другие площадки, где худо-бедно собраны коллективы», — заявил Кадаков.

Тем не менее эксперт отметил, что завод — это «функционирующее здание» со своей землей, инфраструктурой и коммуникациями, которое можно перепрофилировать под что-то другое.

«Можно выкинуть одно оборудование и поставить другое — такой вариант тоже нельзя исключать», — считает Кадаков.

Эксперт скептически отнесся к возможным планам «КамАЗа» на площадку, однако допустил, что компания могла бы вступить в партнерство с другим игроком рынка и начать завозить на рынок что-то новое.