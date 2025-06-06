Автозавод Хаджи-Мурата Дерева «Ставрополь Авто» ушел с молотка

В России продали автозавод »Ставрополь Авто», сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Единственное в Стравопрольском крае предприятие по производству машин приобрел индивидуальный предприниматель (ИП) Владимир Арустамов за 2,2 млрд рублей.
Одновременно с ним за лот боролся ООО «Фаворит» из Краснодара, предложивший 1,6 млрд рублей.
Примечательно, что завод пытались продать в течение нескольких лет. Так, в 2022 году его пытались реализовать на торгах за 5,5 млрд рублей,
а в январе 2025 года — уже за 2,5 млрд рублей.
Впоследствии стоимость продолжила падать каждую неделю из-за отсутствия заявок.
По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», покупатель завода Владимир Арустамов может быть связан с «Ростехом».
«ИП Владимир Арустамов занимается недвижимостью. Он же работает в интересах московского ООО «Ценстройинвест», которое тоже занимается недвижимостью. Оно же состоит в родственных связях с АО «Технодинамика», и тут уже начинается серьезная история: учредители этого АО скрыты, ибо попали под санкции», — говорится в публикации паблика.
Отмечается, что АО «Технодинамика» входит в структуры госкомпании с крупной долей.
Завод с уголовным прошлым
«Ставрополь Авто», наряду с автозаводом «Дервейс» в Черкесске, входил в обширную бизнес-империю известного в Карачаево-Черкесии бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева. Стройка «Ставрополь Авто» началась в 2013 году, а с 2017 года на заводе уже выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5. Мощности предприятия на тот момент составляли 100 тыс. машин в год. Для дистрибуции на российском рынке был создан отдельный бренд — Hower.
В 2018 году работа предприятия была приостановлена.
Причиной стали налоговые проверки, которые впоследствии переросли в уголовное дело против владельца заводов. Сейчас Хаджи-Мурат Дерев находится в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному в связи с уклонением от уплаты налогов.
Следствие обвинило его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следователей, завод направлял ложные данные о праве на налоговый вычет НДС. Сумма сокрытых налогов составляет порядка 319 млн рублей. По некоторым данным, бизнесмен мог бежать вместе с семьей от российского правосудия в Лондон.
С августа 2020 года компания «Ставрополь Авто» находилась в стадии ликвидации, а имущество завода позднее неоднократно выставляли на торги.
Что будет с заводом
Интерес в приобретении площадки неоднократно проявляли власти региона. В январе 2025-го губернатор Ставрополья Владимир Владимиров говорил о планах по созданию новых мощностей индустриального парка спортивной команды «КамАЗ-Мастер» на площадке.
После продажи завода глава региона выразил надежду «на конструктивное партнерство» по его развитию.
«Для Ставрополья важно, чтобы площадка сохранила свой промышленный профиль.
Очередной жилкомплекс здесь не нужен. И мы будем содействовать тому, чтобы здесь появилось современное производство. От автомобильной промышленности до высоких технологий», — написал он в своем Telegram-канале.
Владимиров добавил, что прилегающий к бывшему заводу участок все еще рассматривают как будущий краевой индустриальный парк для создания высокотехнологических производств. Источники авторов инсайдерского Telegram-канал No Limits утверждают, что
мощности площадки могут быть использованы под производство электромобилей российского стартап-проекта «Атом».
«Газета.Ru» отправила запрос в «Ростех» и «Атом», однако компании эту информацию не прокомментировали. Автоэксперт Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что на заводе разместят производство спецтехники. Однако для «Атома» эта площадка также была бы предпочтительной, считает он.
Российский автомобиль «Атом»РИА Новости
«С точки зрения локации, для «Атома» ставропольский завод — это неплохая история. Относительно недалеко находится портовая инфраструктура и железнодорожное сообщение. В плане логистики это место выигрывает даже у Калининграда. Для «Атома» Ставрополь будет выгоднее, чем Москва, где все дороже. Также в столице есть завод «Москвич», который в принципе забрал на себя все, что мог», — пояснил он.
При этом у автозавода есть проблемы с трудовыми ресурсами. По словам Мосеева, работники уже успели переместиться в Тольятти, Петербург, Калугу и т. д.
Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков заявил, что на заводе потенциально можно перезапустить производство автомобилей. Однако эксперт усомнился в целесообразности покупки этой площадки.
«Пока не очень понятно, зачем выкупать именно этот завод под выпуск автомобилей, поскольку у нас другие предприятия стоят, мягко говоря, не очень загруженные.
Завод — это не только стены и железо внутри, но еще и люди.
И у нас остались другие площадки, где худо-бедно собраны коллективы», — заявил Кадаков.
Тем не менее эксперт отметил, что завод — это «функционирующее здание» со своей землей, инфраструктурой и коммуникациями, которое можно перепрофилировать под что-то другое.
«Можно выкинуть одно оборудование и поставить другое — такой вариант тоже нельзя исключать», — считает Кадаков.
Эксперт скептически отнесся к возможным планам «КамАЗа» на площадку, однако допустил, что компания могла бы вступить в партнерство с другим игроком рынка и начать завозить на рынок что-то новое.