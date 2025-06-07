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Петербургский подросток разбил голову, пытаясь съехать по лестнице с моста на велосипеде

В Петербурге подросток-велосипедист разбил голову, съезжая по лестнице с моста
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Shutterstock

В Петербурге 14-летний подросток попал в больницу после попытки съехать с моста по лестнице на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 6 июня на севере города. Юный велосипедист попытался съехать по лестнице с моста на пересечении проспектов Культуры и Суздальского, но не удержался и упал.

В результате падения подросток получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мальчика доставили в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. Врачи оценили его состояние как средне тяжелое.

До этого в Петербурге четверо детей угнали электросамокат, выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем велосипедиста. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.

Ранее юный скейтбордист сломал ногу из-за наезда самокатчика в Подмосковье.

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