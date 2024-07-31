Юный скейтбордист сломал ногу из-за наезда самокатчика в Подмосковье

Мальчик получил травму ноги из-за наезда самокатчика на скейтплощадке в подмосковном Реутове. Об этом сообщает портал Regions.

По словам очевидцев, скейтбордист, которому на вид было около 14 лет, выполнял опасный трюк, когда на него наехал другой спортсмен. Однако в тот момент подросток находился за рулем самоката, на котором нельзя было кататься на территории скейт-парка.

После столкновения пострадавший упал на асфальт и сломал ногу. На место сразу же вызвали скорую помощь, медики наложили на ногу школьника шину и доставили его в больницу. В полиции несчастный случай пока не комментировали.

В начале месяца подростки из Калининграда катались на самокате и врезались в женщину с младенцем.

Ранее столкновение самокатчика и велосипедиста в Нижнем Новгороде закончилось поножовщиной.