В Петербурге четверо детей угнали электросамокат и устроили ДТП с велосипедистом

Дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegra-канал «ДТП И ЧП СПб».

Судя по видеозаписи, дети ехали выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.

По данным «Деловой Петербург», самокат был угнан. Компания Whoosh, которой он принадлежит, разыскивает велосипедиста, чтобы помочь оформить страховой случай.

До этого сообщалось, что в Батайске трое мужчин похитили подростка. Злоумышленники насильно посадили в машину 17-летнего жителя, вывезли его за город и угрожали, они вышли на связь с родственниками похищенного и потребовали 250 тыс. рублей выкупа. Семья юноши перевела ему на банковскую карту деньги, похитители вывезли молодого человека в Ростов-на-Дону, где сняли с карты все полученные от родственников средства и отпустили юношу.

Ранее в Кишиневе Tesla записала, как ее царапает пенсионерка за парковку на газоне.