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Российский пенсионер неделю выживал в лесу без еды и теплой одежды

В Новосибирской области спасли пенсионера, шесть дней выживавшего в лесу без еды
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Кадр из видео/Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/VK

В Новосибирской области нашли 72-летнего Юрия Островского, который потерялся в лесу и шесть дней выживал там без еды и теплой одежды. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

По словам координаторов поисков, добровольцы обследовали десятки километров, чтобы найти пожилого мужчину. Поиски осложнялись тем, что потерявшийся был дезориентирован на местности и имел множество заболеваний, а также погодными обстоятельствами — ночью температура опускалась до одного градуса, регулярно выпадали снег и дождь.

В итоге найти мужчину помогла его собака, которая не отходила от хозяина, который уже не мог двигаться, и лаем звала на помощь.

«Дойдя до источника лая, поисковики увидели, что так настойчиво их звал не щенок, а взрослая, но маленькая собака! Питомец изо всех сил визжал, скулил и истошно лаял, чтобы привлечь к себе внимание, и делал он это не просто так. Рядом с преданным другом человека на земле лежал Юрий Владимирович. Как потом выяснилось, буквально за день до нашего субботнего поиска у заявителя стали куда-то пропадать две собаки», — рассказали в пресс-службе добровольческой организации.

Позже волонтеры выяснили, что собаки потерявшегося мужчины первыми нашли его и по очереди «несли вахту», привлекая к нему внимание.

За шесть дней в поиске приняли участие 79 человек. Пострадавшего мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Информации о его состоянии нет.

Ранее волонтеры рассказали, как выжил мальчик из Пермского края которого искали два дня.

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