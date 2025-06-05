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В Курской области спасли пенсионера с пульсом 30 ударов в минуту

В Курской области врачи спасли мужчину с критически низким пульсом
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Pexels

В Курской области кардиологи оказали помощь пожилому пациенту со сложным нарушением сердечного ритма. Об этом сообщает областной минздрав.

Патологию у 78-летнего пациента выявили врачи-кардиологи «Поезда здоровья». Пенсионер жаловался на одышку, слабость и сильное головокружение. Его пульс был значительно ниже нормы и составлял всего 30 ударов в минуту.

Бригада скорой помощи экстренно доставила пациента в отделение сосудистой хирургии Курской областной многопрофильной клинической больницы. В ходе экстренной операции ему имплантировали кардиостимулятор. Жизни и здоровью курянина ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что опухоль мозга размером с куриное яйцо удалили пациентке подмосковные хирурги. 54-летняя жительница Коломны была госпитализирована с острой головной болью. Опухоль оказалась доброкачественной, некоторое время пациентка находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее в Волгограде спасли дальнобойщика, у которого в пути разорвался пищевод.

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