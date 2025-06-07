Уголовные дела о клевете переведены в новую категорию

Путин подписал закон об отнесении дел о клевете к частно-публичным

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о тех уголовных делах, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя.

Частный порядок уголовного преследования предполагает, что лицо, пострадавшее от клеветы, должно доказать события и другие обстоятельства преступления. Кроме того, это лицо будет наделено правом и обязанностью самостоятельно поддерживать обвинение в суде (статья 43 УПК РФ). При этом неявка в суд приведет к прекращению уголовного дела по реабилитирующему основанию (часть 3 статьи 249 УПК РФ).

В случае оправдания подсудимого по делу суд может взыскать процессуальные издержки полностью с лица, по жалобе которого было начато судебное производство, а при прекращении дела в результате примирения сторон издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

По делам публичного и частно-публичного обвинения издержки будут взысканы с лица, в отношении которого прекращается уголовное дело или уголовное преследование, или они возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Ранее Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала.