В Перми накрыли ОПГ, выдававшую мигрантам поддельные сертификаты по русскому языку

Директор международного центра языкового тестирования РУДН им. Патриса Лумумбы стал одним из фигурантов дела о незаконной легализации мигрантов в России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 17 человек. По версии следствия, с 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы, его сотрудники и представители коммерческой организации организовали преступное сообщество. Они выдавали иностранным гражданам фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения патента, вида на жительство или гражданства.

Мошенническая схема охватывала Москву, Пермский край, а также Тульскую и Самарскую области. Участники сети находили агентов, которые подыскивали иностранцев и помогали им пройти формальное тестирование. Поддельные материалы и документы передавались в центр, где принималось решение о выдаче сертификатов, несмотря на заведомо ложные данные.

Следствие считает, что таким образом в России незаконно легализовали не менее 200 иностранных граждан. Всем 17 фигурантам дела предъявили обвинения. Два предполагаемых организатора арестованы, остальные находятся под мерами пресечения, не связанными с лишением свободы.

Ранее на Урале накрыли организаторов незаконной миграции с иностранцем во главе.