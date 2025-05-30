На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Перми накрыли ОПГ, выдававшую мигрантам поддельные сертификаты по русскому языку

СК завел дело на директора центра РУДН о незаконной легализации 200 мигрантов
close
Telegram-канал Следком

Директор международного центра языкового тестирования РУДН им. Патриса Лумумбы стал одним из фигурантов дела о незаконной легализации мигрантов в России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 17 человек. По версии следствия, с 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы, его сотрудники и представители коммерческой организации организовали преступное сообщество. Они выдавали иностранным гражданам фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения патента, вида на жительство или гражданства.

Мошенническая схема охватывала Москву, Пермский край, а также Тульскую и Самарскую области. Участники сети находили агентов, которые подыскивали иностранцев и помогали им пройти формальное тестирование. Поддельные материалы и документы передавались в центр, где принималось решение о выдаче сертификатов, несмотря на заведомо ложные данные.

Следствие считает, что таким образом в России незаконно легализовали не менее 200 иностранных граждан. Всем 17 фигурантам дела предъявили обвинения. Два предполагаемых организатора арестованы, остальные находятся под мерами пресечения, не связанными с лишением свободы.

Ранее на Урале накрыли организаторов незаконной миграции с иностранцем во главе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами