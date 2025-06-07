Синоптик предупредил об опасных погодных явлениях в некоторых регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на выходных в регионах Сибири и Дальнего Востока возможны опасные погодные явления.

По его словам, в Красноярском крае и Хакасии в субботу возможны дожди, грозы и крупный град, а также ветер 15-20 м/с с порывами до 25 и более. В забайкальском крае и некоторых районах Алтайского края возможны заморозки.

«В Новосибирской области и Алтайском крае тоже ожидается сильный дождь, крупный град и шквалистые усиления ветра до 25 м/с и более», — добавил Вильфанд.

До этого синоптик говорил, что 2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире с вероятностью 90%.

С вероятностью 99% текущий год войдет в пятерку в ранге самых высоких температур. При этом вероятность того, что 2025 год станет самым теплым — менее 1%, добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, сейчас явление Эль-Ниньо находится в нейтральной фазе и не оказывает влияния на повышение глобальной температуры. Подобная ситуация продлится минимум до осени.

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