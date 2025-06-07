На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил об опасных погодных явлениях в некоторых регионах РФ

Вильфанд: опасные явления погоды ожидаются в двух округах РФ
close
«РЕН ТВ|Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на выходных в регионах Сибири и Дальнего Востока возможны опасные погодные явления.

По его словам, в Красноярском крае и Хакасии в субботу возможны дожди, грозы и крупный град, а также ветер 15-20 м/с с порывами до 25 и более. В забайкальском крае и некоторых районах Алтайского края возможны заморозки.

«В Новосибирской области и Алтайском крае тоже ожидается сильный дождь, крупный град и шквалистые усиления ветра до 25 м/с и более», — добавил Вильфанд.

До этого синоптик говорил, что 2025 год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре в мире с вероятностью 90%.

С вероятностью 99% текущий год войдет в пятерку в ранге самых высоких температур. При этом вероятность того, что 2025 год станет самым теплым — менее 1%, добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, сейчас явление Эль-Ниньо находится в нейтральной фазе и не оказывает влияния на повышение глобальной температуры. Подобная ситуация продлится минимум до осени.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами