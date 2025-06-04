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Ученые открыли новый климатический феномен, усиливший засухи почти вдвое

Nature: теплый воздух вытягивает воду из почвы, увеличивая дефицит влаги на 40%
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Shutterstock

Международная команда ученых из Калифорнийского университета (США) и Оксфордского университета (Великобритания) обнаружила тревожную тенденцию: из-за роста глобальных температур атмосфера Земли стала поглощать значительно больше влаги, что сделало засухи на 40% более интенсивными за последние 40 лет. Выводы опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты установили, что традиционный взгляд на засухи как на следствие только нехватки осадков оказался неполным. Важнейшим фактором стала «жажда» атмосферы — ее потребность в испарении (AED), которая резко возросла из-за потепления. Теплый воздух, подобно гигантской губке, активнее вытягивает влагу из почв, растений и водоемов.

Для измерения эффекта ученые проанализировали климатические данные за более чем столетие, используя сложные компьютерные модели. Они установили, что способность атмосферы поглощать влагу увеличивается быстрее, чем количество осадков в большинстве регионов мира. Особенно сильно этот процесс проявляется в тропиках и засушливых районах.

Последствия таких изменений уже ощущаются по всему миру. Учащаются лесные пожары, снижается урожайность сельскохозяйственных культур, истощаются водные ресурсы.

Как отмечает соавтор исследования Крис Фанк, даже небольшое повышение температуры значительно усиливает «жажду» атмосферы, что особенно опасно для экосистем и сельского хозяйства.

Ранее ученые выяснили, что ближайшие пять лет на Земле будут очень жаркими.

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