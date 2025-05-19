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Из песни «Кто такая Элис» вырезали строчки об ориентации героя

Лидер группы «Конец фильма» Феклистов исправил строчку о гее в песне «Кто такая Элис»
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Группа «Конец фильма»/VK

Группа «Конец фильма» вырезала строки о нетрадиционной сексуальной ориентации героя из своего хита «Кто такая Элис». Об этом сообщило издание «Осторожно, новости».

В популярной в нулевые песне упоминался некий Сергей — «отличный парень, несмотря на то, что гей». После группа добавила в строчку слова «занял в долг пятьсот рублей», оставив при этом упоминание об ориентации, а сейчас и вовсе отказалась упоминать принадлежность вымышленного персонажа к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

По словам лидера группы Евгения Феклистова, он не хочет, чтобы на группу написали жалобу.

«Сейчас могут, воспользовавшись формальным поводом, прицепиться к слову и доставить кучу проблем», — сказал музыкант.

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