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Стала известна причина задержания Владоса Мироса

Mash: силовики устроили рейд на концерт Мироса для предотвращения пропаганды ЛГБТ
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Telegram-канал «SHOT»

Правоохранительные органы организовали рейд на выступление блогера Владоса Мироса для предотвращения пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владос Мирос был задержан во время облавы в клубе Department 57 на Конюшенной площади, где в этот момент проходила вечеринка. Там блогер представлял свой DJ-сет. Его увели в отдел полиции вместе с подругой, подругой, хореографом Анной Лукиной.

Как отмечает издание, в ходе рейда силовики не обнаружили ЛГБТ-символику и соответствующую литературу. Они провели профилактическую беседу с организатором мероприятия. Мироса и Лукину отпустили после допроса полиции.

Владос Мирос — бьюти-блогер в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), аудитория которого насчитывает около двух миллионов подписчиков. Он также ведет свой YouTube-канал и записывает юмористические ролики. Наибольшую известность он получил по мемам с его участием.

В мае РЕН ТВ сообщил, что называвший себя вампиром участник шоу «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов заинтересовал полицию. По данным канала, 46-летняя москвичка обратилась в полицию с жалобой на то, что заплатила владельцу Telegram-канала, якобы принадлежащего Краснову, 10 тысяч рублей за консультацию по магии.

Ранее победителя «Битвы экстрасенсов» задержала полиция.

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