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Россиянам рассказали, какую часть зарплаты закладывать на детей

Экономист Щербаченко: россиянам стоит заложить от 40% средней зарплаты на детей
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит закладывать не менее 40% средней зарплаты на детей, оценил для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Многие родители оплачивают своим детям дополнительные занятия по различным предметам, спортивные секции и выдают карманные деньги, что может составлять около 41% средней зарплаты одного родителя в России. Стоимость одного занятия длительностью от 45 до 80 минут варьируется от 500–600 рублей до 1,5–2,5 тыс. рублей, в зависимости от предмета, квалификации и опыта учителя. При проведении двух-трех занятий в неделю расходы могут составлять от 1–1,5 тыс. до 5–7,5 тыс. рублей, что в месяц достигает от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Стоимость спортивных курсов составляет примерно 5 тыс. рублей в месяц или 60 тыс. рублей в год», — отметил Щербаченко.

Он добавил, что карманные деньги на еду и личные расходы у детей составляют около 600 рублей в неделю (может быть выше у старших детей и при наличии опыта в финансовой грамотности).

По данным Росстата, номинальная начисленная зарплата в России за март 2025 года составила 97 645 рублей, за февраль — 89 646 рублей.

Ранее стало известно, сколько стоит «поднять ребенка на ноги».

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