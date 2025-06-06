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В Ленобласти младенец упал в кабинете врача и проломил череп

В Ленобласти младенец упал с пеленального столика у врача и попал в реанимацию
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«Газета.Ru»

В Ленинградской области плановый визит к врачу матери с шестимесячным младенцем закончился для последнего госпитализацией. Ребенок неудачно упал и получил серьезные травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в городе Сясьстрой 5 июня. По информации издания, младенец упал на пол с пеленального столика. В результате падения ему диагностировали перелом черепа и ушиб мозга. В тяжелом состоянии его экстренно госпитализировали.

Источник СМИ уточнил, что несчастный случай произошел по недосмотру матери пациента.

Семья, которая принесла младенца на прием, считается полной и благополучной, на учете в надзорных органах не состоит.

Ранее в Петербурге младенец попал в больницу с проломленным черепом после ссоры родителей.

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