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Трое полицейских погибли в ДТП с бензовозом в Астраханской области

Трое полицейских погибли в аварии на трассе Астрахань – Махачкала
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СУ СК России по Астраханской области

В Лиманском районе Астраханской области произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом, в результате чего погибли трое сотрудников полиции. Инцидент случился на трассе Р-215 АстраханьМахачкала, сообщает СУ СК России по Астраханской области в Telegram-канале.

В аварии оказались задействованы автомобиль «Лада Гранта» и грузовик с топливом. Все жертвы находились в легковом автомобиле.

«6 июня 2025 года, на автодороге Р-215 Астрахань-Махачкала в Лиманском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада» и бензовоза», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

30 мая в Северной Осетии при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали. Трагедия произошла на трассе между селом Дзуарикау и станицей Архонской в 15 километрах от Владикавказа.

Ранее сообщалось, что автомобили без «карты спасения» могут запретить в России.

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