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Общество
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В Северной Осетии произошло смертельное ДТП

МВД: в Северной Осетии пять человек погибли при ДТП, еще двое пострадали
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Северной Осетии при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

Трагедия произошла около 14:00 на трассе между селом Дзуарикау и станицей Архонской в 15 километрах от Владикавказа.

«Произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств «Ваз 2107» под управлением водителя 1992 г.р. и «Лада Приора» под управлением водителя 2006 г.р.», — говорится в сообщении.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб города. Специалисты устанавливают причины ДТП. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

30 мая в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. В результате столкновения один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще четверо – пострадали. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее камеры на МКАД сняли погоню оторвавшегося прицепа за легковушкой.

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