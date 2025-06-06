Автомобили без «карты спасения» могут запретить в России

В России могут запретить машины без схемы разрезания при ДТП

МЧС обсуждает с Минпромторгом возможность запрета на выпуск в обращение в России автомобилей, не снабженных «картами спасения». Об этом сообщают «Известия».

«Мы намерены обсудить с Минпромторгом возможность ограничений в выдаче ОТТС на транспортные средства, если на них не представлены «карты спасения», — приводит издание слова представителя департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антона Доротюка.

По его словам, «карта спасения» дает понять спасателям, в каком месте нужно разрезать кузов автомобиля при ДТП для извлечения людей из него. Также в этом документе содержится информация о типе силовой установки автомобиля, наличии тяговой батареи и ее расположении, а также другая техническая информация.

ОТТС (одобрение типа транспортного средства) — основной сертификационный документ, который оформляется на автомобиль производителем или импортером и позволяет начать массовые продажи машины в стране.

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