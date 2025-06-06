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Костин виртуально раздал «10 щелчков» Пьянову из-за ставки ЦБ

Глава ВТБ Костин раздал «10 щелчков» своему заму Пьянову из-за ставки ЦБ
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Максим Блинов/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин в формате онлайн-общения «наказал» своего первого заместителя Дмитрия Пьянова, прислав ему десять эмодзи с изображением щелчков пальцами. Эти сообщения были размещены в официальном Telegram-канале банка.

В канале можно увидеть десять эмодзи, изображающих щелчки, при этом на руках эмодзи присутствует логотип ВТБ.

Пари между Костиным и Пьяновым было предложено в конце мая. Костин выразил уверенность, что Центральный банк снизит процентную ставку, отметив наличие «признаков постепенного охлаждения экономики и замедления инфляции». Он уточнил, что это «пари на десять щелчков».

Пьянов, в свою очередь, предполагал, что ставка останется на прежнем уровне из-за отсутствия положительных сигналов на рынке труда, угрозы санкций и ранее анонсированных двузначных индексаций. Он подчеркивал, что «существует опасение, что снижение ключевой ставки в условиях множества потенциально проинфляционных факторов может быть слишком рискованным».

6 июня Центральный банк объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%.

Ранее Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае роста инфляции.

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