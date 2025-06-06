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В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Чили
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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано на побережье Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр находился в 100 км к северо-западу от города Копьяпо, население которого составляет 120 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 98 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

5 июня в Нарынской области Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным местных сейсмологов, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в 16:18 (13:18 мск). Очаг землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от села Кара-Булак и в 79 км от города Нарын. В других населенных пунктах, расположенных в Нарынской области, магнитуда землетрясения составила: в селах Орто-Сырт, Кара-Булан — 4, в селах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек — 3,5.

3 июня в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес произошло землетрясение магнитудой 5,8, после чего объявили угрозу цунами. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

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