«Проснулись от сирены, кровать трясло»: россиянка рассказала о землетрясении в Мармарисе

Во время землетрясения в турецком Мармарисе в номерах отеля трясло кровати, сонные отдыхающие выбегали на улицу. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Турции россиянка Марина. По словам девушки, люди несколько часов простояли на улице, и за это время сотрудники отеля предложили им только чай.

«Сейчас обстановка спокойная, все загорают, все на пляже на море. Ночью было, конечно, страшновато проснуться от сирены. Вообще я крепко сплю, а тут проснулась от того, что кровать трясло в разные стороны, пузырьки у меня падали. Ни оповещения, ни разговоров ни на английском, ни на русском не было, только сирена в начале, когда трясло. Эвакуационный выход был закрыт, поэтому люди сонные спускались по обычной лестнице. Сотрудников, которые помогали сопровождать или еще что-либо, не было. Пледы не выдавали, было очень холодно. Людей трясло, успокаивающих каких-то средств не было. Единственное, пришел кто-то, сказал чай налить нам. Потом сирены прекратились, люди постояли часа два, наверное, на улице, и разошлись по номерам», — сказала Марина.

Еще одна россиянка Мадина в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что повторных толчков больше не ощущалось.

«Никакой паники не было. Я отдыхаю первый раз в Турции, не спала, лежала на кровати. После толчка все из отелей вышли на улицу и простояли до четырех утра. Толчок ощущался сильно, небольшая сирена сработала. После этого повторных толчков не ощущали», — добавила Мадина.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 02:17 (мск) в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 18 километрах от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км.

В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он отметил, что толчки ощущались в провинции Мугла и в нескольких других, разрушений зафиксировано не было.

Ранее россияне рассказали о шатающихся и вибрирующих домах из-за землетрясения в Стамбуле.