В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Нарынской области Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает институт сейсмологии республики.

По его данным, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в 16:18 (13:18 мск). Очаг землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от села Кара-Булак и в 79 км от города Нарын. В других населенных пунктах, расположенных в Нарынской области, магнитуда землетрясения составила: в селах Орто-Сырт, Кара-Булан — 4, в селах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек — 3,5.

Как заявили в МЧС Киргизии, пострадавших и серьезных разрушений в результате случившегося не зафиксировано.

3 июня в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес произошло землетрясение магнитудой 5,8, после чего объявили угрозу цунами. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.