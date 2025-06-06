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В США предупредили о риске нападений на сторонников Израиля

Спецслужбы США заявили о возможных повторениях атак против сторонников Израиля
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Shutterstock

Американские правоохранительные органы и разведывательные службы выражают опасения, что недавние нападения на произраильских демонстрантов в Колорадо и двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне могут спровоцировать новые акты насилия. Об этом сообщает CBS со ссылкой на внутренний разведывательный бюллетень.

По данным издания, документ был подготовлен ФБР, министерством внутренней безопасности и Национальным антитеррористическим центром. В нем подчеркивается, что эти события могут вдохновить других на совершение насильственных действий против израильских и еврейских учреждений или их сторонников.

Спецслужбы рекомендуют усилить меры безопасности и призывают к повышенной бдительности всех сторон, причастных к обеспечению безопасности еврейских общин и их сторонников.

В городе Боулдер, штат Колорадо, 2 июня произошло нападение на участников мирного шествия, посвященного израильским гражданам, удерживаемым в плену в секторе Газа. Инцидент произошел вблизи здания суда, где демонстранты делали видеозапись. Неизвестный мужчина совершил нападение, забросав участников марша бутылками с зажигательной смесью. В результате нападения пострадали несколько человек, их срочно отправили в больницу. Полиции удалось задержать злоумышленника.

Ранее директор ФБР назвал инцидент в штате Колорадо террористической атакой.

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