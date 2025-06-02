Директор ФБР назвал инцидент в штате Колорадо террористической атакой

Инцидент, который произошел в городе Боулдер (американский штат Колорадо), является целенаправленной террористической атакой. Об этом в социальной сети X заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель.

«Мы в курсе и полностью расследуем целенаправленную террористическую атаку в Боулдере, Колорадо. Наши агенты и местные правоохранители уже на месте, мы поделимся новостями, когда будет доступно больше информации», — написал глава ведомства.

Незадолго до этого сообщалось, что в Боулдере было совершено нападение на демонстрантов. Инцидент произошел во время марша в память об израильских заложниках, находящихся в плену в секторе Газа. Демонстранты остановились около здания местного суда, чтобы провести видеосъемку, и в этот момент неизвестный мужчина бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В результате нападения пострадали несколько человек, их срочно отправили в больницу. Полиции удалось задержать злоумышленника.

Правоохранители провели эвакуацию горожан, находящихся в кварталах, примыкающих к месту происшествия.

Ранее в спортивном зале в Лас-Вегасе произошла стрельба.