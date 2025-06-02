В Колорадо произошло нападение на произраильских демонстрантов

В американском городе Боулдере в штате Колорадо было совершено нападение на демонстрантов. Об этом сообщает телеканал CBS.
Инцидент произошел во время марша в память об израильских заложниках, находящихся в плену в секторе Газа. Демонстранты остановились около здания местного суда, чтобы провести видеосъемку, и в этот момент неизвестный мужчина бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В результате нападения пострадали несколько человек, их срочно отправили в больницу. Полиции удалось задержать злоумышленника.
В настоящее время правоохранительные службы проводят эвакуацию горожан, находящихся в кварталах, примыкающих к месту происшествия.
Директор ФБР Каш Патель и его заместитель Дэн Бонджино назвали случившееся террористическим актом и заявили, что ведомство уже начало проводить расследование.
22 мая сообщалось о вооруженном нападении на израильских дипломатов в Вашингтоне.
Ранее американца арестовали по подозрению в планах взорвать дипмиссию США в Израиле.