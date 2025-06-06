Daily Mail сообщил об угасании кратера «Врата ада» в Туркменистане

Кратер «Врата ада», который на протяжении полувека горел в пустыне Каракумы в Туркменистане, начинает угасать. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи зафиксировали значительное снижение яркости пламени в этом огромном провале, образовавшемся в 1971 году после неудачного бурения. В тот момент, обнаружив подземный газовый карман, его решили поджечь, полагая, что огонь быстро погаснет. Однако пламя продолжает гореть до сих пор.

Согласно словам экспертов из государственной компании «Туркменгаз», свечение кратера стало едва заметным — вместо яркого сияния остался лишь слабый огонек. Это связано с уменьшением притока газа из подземных резервуаров, часть которого теперь перенаправляется на буровые скважины для утилизации. Инициатива по «закрытию врат» была выдвинута президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в 2022 году с целью уменьшить выбросы метана и сохранить этот ценный ресурс.

Для экологов это событие имеет большое значение: Туркменистан считается одним из основных источников утечек метана, который является опасным парниковым газом.

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