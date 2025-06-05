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В Башкирии школьник не выжил, получив ожоги 80% тела во время пожара в автомобиле

В Башкирии подросток получил ожоги 80% тела во время пожара в машине
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Башкирии два подростка серьезно пострадали после возгорания в автомобиле. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Бишевлярово. По версии следствия, школьники в возрасте 13 и 15 лет находились в автомобиле, в салоне также была емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Из-за скопившихся в салоне горючих паров произошел пожар.

В результате старший подросток получил ожоги 80% тела. Медики госпитализировали его и оказали необходимую помощь, но спасти не смогли. Второй школьник также обгорел, но подробности о его состоянии не уточняются. Его спасают медики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого женщина получила ожоги ноги, когда пыталась потушить пауэрбанк, загоревшийся на борту следовавшего в Якутск самолета. После посадки в аэропорту города назначения, пассажирку доставили в ожоговый центр. Там ей зашили рану.

Ранее младенец попал в больницу с ожогами после того, как отправился с матерью в долгую прогулку.

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