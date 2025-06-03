На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Младенец попал в больницу с ожогами после того, как отправился с матерью в долгую прогулку

SНОТ: в Москве ребенок получил 9% ожогов тела на прогулке
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Двухмесячного ребенка госпитализировали с ожогами после прогулки с матерью в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным Telegram-канала, 29-летняя женщина решила прогуляться с сыном до дачи. Всю дорогу ребенок находился на руках у матери, в этот день было солнечно.

На месте москвичка заметила, что лицо и руки мальчика красные. В результате пострадавшего госпитализировали с ожогами 9% тела.

До этого в Башкирии ребенок получил серьезные ожоги из-за фена. В день инцидента отец положил мальчику в кроватку включенный фен, позже техника вспыхнула. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее годовалая девочка опрокинула на себя средство для чистки плит и получила химический ожог.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами