Младенец попал в больницу с ожогами после того, как отправился с матерью в долгую прогулку

Двухмесячного ребенка госпитализировали с ожогами после прогулки с матерью в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным Telegram-канала, 29-летняя женщина решила прогуляться с сыном до дачи. Всю дорогу ребенок находился на руках у матери, в этот день было солнечно.

На месте москвичка заметила, что лицо и руки мальчика красные. В результате пострадавшего госпитализировали с ожогами 9% тела.

До этого в Башкирии ребенок получил серьезные ожоги из-за фена. В день инцидента отец положил мальчику в кроватку включенный фен, позже техника вспыхнула. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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