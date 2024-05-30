Отец Марк о победе фильма валаамских монахов: «Это открытие»

Документальный фильм «Родина монашества» получил гран-при международного фестиваля «Золотой витязь». Об этом РИА Новости сообщил директор Духовно-просветительского центра «Свет Валаама» монах Марк Зайков.

«В картине мы задаемся вопросом, как догматика влияет на духовную жизнь. Но фильм не про богословие, а про людей», — поделился священнослужитель.

Отец Марк уточнил, что картину сняли во время поездки российских монахов в Египет. Она рассказывает о жизни в древнейших коптских монастырях, которые считаются родиной монашества. По словам священника, путешествие стало «настоящим открытием» для представителей Русской православной церкви, так как в Египте живут по древним уставам.

В графе «режиссер» фильма «Родина монашества» значится «братия Валаамского монастыря», подчеркнул отец Марк. Он также назвал картину любительской, ее создавали при помощи коллективного труда.

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