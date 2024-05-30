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Отец Марк о победе фильма валаамских монахов: «Это открытие»

Фильм монахов из Валаама получил гран-при международного фестиваля

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Валаамский монастырь

Документальный фильм «Родина монашества» получил гран-при международного фестиваля «Золотой витязь». Об этом РИА Новости сообщил директор Духовно-просветительского центра «Свет Валаама» монах Марк Зайков.

«В картине мы задаемся вопросом, как догматика влияет на духовную жизнь. Но фильм не про богословие, а про людей», — поделился священнослужитель.

Отец Марк уточнил, что картину сняли во время поездки российских монахов в Египет. Она рассказывает о жизни в древнейших коптских монастырях, которые считаются родиной монашества. По словам священника, путешествие стало «настоящим открытием» для представителей Русской православной церкви, так как в Египте живут по древним уставам.

В графе «режиссер» фильма «Родина монашества» значится «братия Валаамского монастыря», подчеркнул отец Марк. Он также назвал картину любительской, ее создавали при помощи коллективного труда.

14 мая екатеринбургский митрополит назвал голливудские фильмы причиной ухудшения демографии. По его словам, в последнее время женщины реже становятся матерями, так как прислушиваются к тезисам из американских фильмов.

Ранее Катя Лель рассказала, готова ли уйти в монастырь.

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