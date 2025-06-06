В Калужской области сбили украинские беспилотники

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожение дронов велось в период с 17:00 до 18:00.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Рано утром Шапша сообщил, что обломки беспилотника упали на дорогу в Калужской области, в результате чего оказались повреждены четыре автомобиля. По его словам, ночью силы ПВО сбили пять дронов на границе Обнинска и Боровского района. Обломки одного из них упали на трассу. Губернатор отметил, что пассажиры серьезных травм не получили.

В Минобороны РФ утром 6 июня заявили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Тульской области рассказал о пострадавших после налета БПЛА.