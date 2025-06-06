Замглавы Донецка Ростовской области подозревают в превышении полномочий

Заместитель главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию, главный архитектор Александр Николаев подозревается в превышении полномочий. Об этом »Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

В ведомстве пояснили, что Николаева подозревают в превышении полномочий при выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В рамках расследования было установлено, что в прошлом году фигурант, превысив должностные полномочия, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, которое соответствовало проектной документации. СК утверждает, что после этого третье лицо приобрело право собственности на муниципальный земельный участок, на котором расположена постройка. Отмечается, что эта постройка установлена в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости.

Незадолго до этого сообщалось, что в Брянской области правоохранители возбудили уголовные дела по факту получения взятки и превышения полномочий главой администрации Выгоничского района Сергеем Чепиковым. Компанию-подрядчика уже оштрафовали на 2,6 млн рублей.

Ранее в Петербурге трех сотрудников МЧС обвинили во взяточничестве.